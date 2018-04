Beim Lessingfestival werden Stoffbeutel zu Botschaftern der Kunst

Wie kommt Kunst raus aus einem Ausstellungsraum und rein in die Stadt. Der Wolfenbütteler Kunstverein macht es zum Lessingfestival vor. In den Räumen an der Reichsstraße stellt von Sonntag, 6. Mai bis Sonntag, 27. Mai, Matthias Langer. Zu sehen sind 100 Stoffbeutel mit der Aufschrift „Genieße...