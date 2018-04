Schüler laufen im Kampf gegen Krebs um den Stadtgraben

Sport treiben und dabei auch noch etwas Gutes für ander tun – diese Idee motiviert die Schüler der Carl-Gotthard-Langhans-Schulen in Wolfenbüttel. Die Schule organisiert einen Sponsorenlauf am Stadtgraben. Die Spenden, die sie dabei einnimmt, kommen der Deutschen Stammzellenspenderdatei (DSD) zugute. Der Plan: Am Mittwoch, 16. Mai, sollen Schüler der CGLS so viele Runden wie möglich um den Stadtgraben...