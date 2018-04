Unbekannte zerstören Bleiverglasung in Ahlum

Wolfenbüttel Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 18. April, und Montag, 23. April, Scheiben der Friedhofskapelle an der Feldstraße in Ahlum eingeworfen. Dabei wurden zehn Scheiben der Bleiverglasung zerstört, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.