Studenten wollen lieber nach Wolfenbüttel pendeln

Mit dem Vorwurf, die Stadt Wolfenbüttel habe in der Vergangenheit die Gelegenheit verschenkt, das Zentrum zu beleben, sorgte Ostfalia-Professor Ludger Kolhoff in unserer Zeitung für Aufsehen. Der Experte für Sozialmanagement haderte unter anderem damit, dass für viele Millionen Euro Neubauten auf dem Campus am Exer entstanden sind, statt die Studenten in der Innenstadt anzusiedeln – etwa im ehemaligen...