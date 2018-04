Wolfenbüttel Erneut gab es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Einbruchsversuche in Keller von Mehrfamilienhäusern. In zehn Fällen sei dies misslungen, so die Polizei. Die Unbekannten seien am Aufhebeln der Eingangstüren gescheitert. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser im Gärtnerwinkel, Am Stadtwege sowie Am Bache.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.