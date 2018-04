Diebe stehlen 400 Meter vom Wildschutzzaun in Schladen

Wolfenbüttel Unbekannte haben an der Landesstraße 615, südlicher Ortsausgang Schladen, Teile eines Wildschutzzauns gestohlen. Tatzeit war nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen dem 9. und 16. April. Der entwendete Teil hatte eine Länge von rund 400 Metern und bestand aus Kunststoff. Den Wert gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.