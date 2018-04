Songs der Dire Straits

Wolfenbüttel Die Dire Strings spielen am Samstag, 21. April, ab 21 Uhr in der Kuba-Halle an der Lindener Straße. Geboten werden Welthits der Gruppe Dire Straits wie „Sultans of Swing“, „Walk of Life“ oder „Brothers in Arms“. Karten für 13,90 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Konzertkasse und den...