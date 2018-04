Hits von Genesis

Wolfenbüttel Die Band The Path of Genesis spielt am Freitag, 13. April, ab 21 Uhr die Hits der britischen Kultband Genesis in der Kuba-Halle an der Lindener Straße. In den 70er Jahren war Genesis Garant für innovativen Artrock und progressives Musiktheater, in den 80ern und 90ern Lieferant für unzählige...