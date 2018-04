Wolfenbüttel Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Fußgängerzone gewütet. Im Bereich Krambuden rissen sie nach Polizeiangaben mehrere Blumen aus Pflanzenkübeln und verteilten die Pflanzen vor den Geschäften. Bereits in der Nacht zum Freitag wurde die linke Seite eines geparkten PKW auf der Brauergildenstraße – Ecke Kanzleistraße zerkratzt. Hinweise zu beiden Taten: (0 53 31) 93 30.

