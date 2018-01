Vier Schüler der Henriette-Breymann-Schule in Wolfenbütte machten die Feuerwehr auf besondere Weise auf einen Ölfleck aufmerkasam.

Ein Ölfleck, ein Euro und ein ganz lieber Dank an die Feuerwehr

Als Kurt Jakobi - am vergangenen Donnerstag als Brandmeister vom Dienst in Wolfenbüttel unterwegs - in die Ackerstraße zu einer gemeldeten Ölspur anrückte, ahnte er noch nicht, welch Kuriosität ihn gleich erwarten würde. „Als ich um die Ecke bog, sah ich mehrere Jugendliche“ berichtet Jakobi, „sie machten mich auf einen größeren Ölfleck aufmerksam, den ein geparktes Auto hinterlassen hatte“.

Klingt eigentlich nach Feuerwehralltag, eine tägliche Aufgabe der Feuerwehren. Doch die vier Schüler der Henriette-Breymann-Schule in Wolfenbüttel hatten sich etwas ganz besonderes einfallen lassen, um die Feuerwehr auf die Öl-Verunreinigung aufmerksam zu machen: „Ein dicker Pfeil, mit Kreide auf den Asphalt gemalt, zeigte auf das Öl“ schmunzelt Jakobi. Daneben malten sie ein Feuerwehrauto und markierten den Gefahrenbereich mit Kreide.

Doch das war noch nicht alles, was sich die vier Jungs einfallen ließen. „Offenbar wollten sie uns für die Mühe belohnen“ erzählt der Ortsbrandmeister. Ein Euro-Stück lag neben dem Ölfleck, war mit Kreide eingekreist und daneben stand: „Liebe Feuerwehr, den haben sie sich verdient“. Ein fairer Tausch scheinbar, die Beseitigung eines Ölflecks im Tausch gegen einen Euro.

„Ich habe ein flüssiges Bindemittel aufgesprüht - natürlich wäre das auch ohne den Euro der Fall gewesen, den haben die Schüler zurückbekommen“ so Jakobi, „die vier Schüler haben neben Kreativität, Köpfchen auch noch Courage bewiesen, indem sie die Feuerwehr benachrichtigten und auf das Eintreffen warteten“.

Neben einem Dankeschön wurden die vier Jungs noch zu einer Besichtigung der Feuerwache in Wolfenbüttel eingeladen. kü