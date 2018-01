Nach dem Orkan sind immer noch Straßen gesperrt

Der Orkan Friederike sorgte im Kreis Wolfenbüttel für einen Großeinsatz bei Feuerwehr und Polizei. Auch einen Tag nach dem Sturm sind einige Straßen gesperrt. Wie hoch die Sachschäden sind, die der Sturm anrichtete ist unklar. Verletzt wurde aber offenbar niemand.

Rund 100 Einsätze leistete die Freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel während des Sturms Friederike. 65 Mal war sie allein im Stadtgebiet unterwegs. Etwa 225 Feuerwehrleute waren im Stadtgebiet und in den Ortsteilen im Einsatz, berichtet Stadtsprecher Thorsten Raedlein. Am heftigsten tobte der Sturm am Nachmittag und am frühen Abend. Um 23.35 Uhr verließ die Örtliche Einsatzleitung die Feuerwache.

Am Morgen gab es dann einen weiteren sturmbedingten Einsatz am Klinikum. Ein Baum sei durch den Sturm in Gefährliche Schräglage geraten. Die Feuerwehr hatte daher noch am Abend die Zufahrt zum Krankenhaus gesperrt. Der Rettungsdienst erreichte die Notaufnahme über den Neuen Weg, berichtet Feuerwehrsprecher Tobias Stein. Am Freitagvormittag setzte die Wehr schließlich eine Drehleiter und Motorsägen ein, um den Baum zu entfernen.

Die Feuerwehr mahnt weiterhin zur Vorsicht. Immer noch könnten Bäume kippen und Äste oder Dachziegel die sich gelockert hätten herabfallen.

Aus Sicht der Wolfenbütteler Feuerwehr hat der Orkan Friederike nicht so stark über Wolfenbüttel getobt wie der Sturm Kyrill vor elf Jahren, meint Tobias Stein. „Damals hatten wir noch wesentlich mehr Niederschläge und die Einsätze dauerten bis wesentlich später in der Nacht.“

Im Einsatz waren auch alle Feuerwehren im Kreisgebiet, berichtet Kreisbrandmeister Tobias Thurau. Wie oft die Wehren ausrücken mussten, sei bislang nicht bekannt.

Nach dem Sturm ist der Elm am Freitagmittag weiterhin für den Straßenverkehr gesperrt. Die Landsbehörde für Straßenbau und Verkehr schloss die Straßen am Donnerstagnachmittag. Immer noch blockierten umgestürzte Bäume die Wege, weitere Bäume drohten zu kippen. Mitarbeiter der Landesforsten seien im Einsatz, um Hindernisse zu beseitigen und für Sicherheit zu sorgen. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, sei noch unklar.

Wegen umgestürzter Bäume sperrte die Straßenmeisterei Goslar auch die Landesstraße 512 zwischen Heiningen und Klein Flöthe. Wann die Aufräumarbeiten dort beendet sein werden und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werde, sei noch nicht absehbar, sagte Andreas Beder, Leiter der Straßenmeisterei Goslar am Freitagmittag.

Von zahlreichen sturmbedingten Einsätzen zwischen 13 und 19 Uhr berichtet auch die Wolfenbütteler Polizei. Überwiegend mussten Gefahrenstellen gesichert werden, die durch umstürzende Bäume, herabfallende Dachziegel, oder umkippende Werbetafeln verursacht worden sind.

Glück hatte laut Polizeisprecher Frank Oppermann eine Autofahrerin auf der Kreisstraße 90 zwischen Wolfenbüttel und Adersheim. Ein Baum sei auf ihr fahrendes Auto gefallen. Die Frau sei jedoch unverletzt geblieben.

Auf der Landesstraße 495 sei ein Autofahrer über einen quer über der Fahrbahn liegenden Baum gefahren. Auch dort sei nur Sachschaden entstanden.