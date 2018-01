Schüler werden zu Politikern und rüsten alle Atomwaffen ab

Einmal selbst Verteidigungsminister sein, Maßnahmen gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) entwickeln, das Schicksal der Welt im UN-Sicherheitsrat verändern oder tatsächlich die Abrüstung aller Atomwaffen durchsetzen: Das Planspiel zum Thema Politik und Internationale Sicherheit der Jugendoffiziere der Bundeswehr ermöglichte einigen Schülern der Großen Schule Wolfenbüttel, diese Erfahrung in eigener Regie umzusetzen.

An vier Tagen nahmen die Gymnasiasten in der Simulation die Rolle eines Regierungsmitglieds eines Staates ein und erprobten den Umgang mit nationalen sowie internationalen politischen und wirtschaftlichen Problemen. So hatten die Jugendlichen sowohl mit der Bewältigung internationaler Drogenkriminalität als auch mit Missernten und Streitigkeiten um Inseln im Südchinesischen Meer zu kämpfen, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Den Teilnehmern sei es gelungen, sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf die Abrüstung aller Atomwaffen zu einigen.

„Wir hatten Einblick in politische Prozesse, die gewöhnlicher Unterricht kaum so erfahrbar machen kann.“ Eine Teilnehmerin des Planspiels in der Großen Schule

Das politische Zusammenspiel lief in Phasen ab, die jeweils ein Jahr darstellten. Nachdem sich die Schüler in ihren Kabinettssitzungen beraten hatten, schlossen sie Bündnisse mit anderen Staaten und handelten untereinander mit Agrar- und Industriegütern.

In den seitens der Jugendoffiziere produzierten Nachrichten wurden die Staaten mit neuen Problemen konfrontiert oder für wirkungsvolle Programme gegen diese Probleme belohnt. „Wir hatten Einblick in politische Prozesse, die gewöhnlicher Unterricht kaum so erfahrbar machen kann“, wird eine Teilnehmerin zitiert. Darüber hinaus lernten die Jugendlichen Stärken und Grenzen internationaler Regime und Institutionen kennen. Sie kamen auch mit der Abhängigkeit in Berührung, der Nationalstaaten in einer globalisierten Welt ausgesetzt seien.

Neben den inhaltlichen Aspekten erhielten die Schüler ein Feedback in Bezug auf die Reden, die sie während der Simulation gehalten haben. Hierdurch sei nicht nur die Redekompetenz geschult worden: Auch das Selbstbewusstsein für politische Entscheidungsmomente konnte nachhaltig geschärft werden, so die Schule weiter. Die Elternhilfskasse hatte das Projekt unterstützt. Als Jugendoffiziere agierten Daniel Günther und Andreas Zimmermann von der Bundeswehr.