Wolfenbüttel Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Jägerstraße. Der Wagen eines 33-Jährigen hatte den 44-Jährigen nach Polizeiangaben beim Abbiegen touchiert. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. Sowohl am PKW als auch am Fahrrad entstand Schaden. Die Gesamthöhe gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an.

