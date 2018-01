Wolfenbüttel Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr die Abdeckplane eines in der Kanzleistraße geparkten Motorrads in Brand geraten. Die Polizei löschte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem eines Handfeuerlöscher. Ob das Motorrad durch das Feuer beschädigt worden ist, könne zurzeit nicht gesagt werden, teilt die Polizei mit. Es sei von Brandstiftung auszugehen. Hinweise erbitten die Beamten unter Tel: (0 53 31) 9 33-0.

