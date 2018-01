Unbekannte zerstören Schaufensterscheiben

Wolfenbüttel Mehrere Schaufensterscheiben sind in der Nacht zum Montag im Stadtgebiet beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Stahlkugeln verschossen haben. Betroffen gewesen seien ein Handy-Shop an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, ein KFZ-Handel an der Frankfurter Straße, ein Imbiss an der Breiten Herzogstraße, ein Bürogebäude an der Adersheimer Straße, ein Baustoffhandel an der Heinrichstraße und ein Friseurgeschäft an der Straße Am Herzogtore.

Die Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei noch nicht zu beziffern. Sie geht aber von einem Zusammenhang aller Taten aus und erbittet Zeugenhinweise unter (0 53 31) 93 30.