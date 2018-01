Taschendieb stiehlt Rentner die Geldbörse

Wolfenbüttel Einem 91-Jährigen ist laut Polizei am Mittwoch zwischen 14 und 14.20 Uhr die Geldbörse aus der äußeren Jackentasche von einem bislang unbekannten Täter entwendet worden. Tatort war ein Einkaufszentrum an der Goslarschen Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter beobachtet hatte, wie der Geschädigte seine Geldbörse nach einem Einkauf in der Jackentasche verstaut hatte. Schaden: rund 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter (0 53 31) 93 30.

Taschendiebe, so die Polizei, lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie mieden direkten Blickkontakt zum Opfer und schauten eher nach der Beute. Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere sollten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper getragen werden, Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite. Keinesfalls sollten Taschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden an Stuhllehnen hängen.

Gut seien auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen, Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Auf keinen Fall sollten Portemonnaies nicht oben in Einkaufstasche, -korb oder -wagen liegen.