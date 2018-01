Wolfenbüttel Aus einem Kaninchenstall auf einem frei zugänglichen Gelände einer Kleingartenparzelle an der Hauptstraße in Cremlingen haben Unbekannte zwei schwarze Hauskaninchen entwendet. Den Wert der Tiere gibt die Polizei mit rund 50 Euro an. Die Tatzeit war am Silvestertag zwischen 16 und 22 Uhr.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.