Wolfenbüttel Unbekannte sind in ein Bürogebäude eines Betriebes an der Landesstraße 512 in Heiningen eingebrochen. Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Freitag, 14 Uhr, und Dienstag, 6.40 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und brachen mehrere Schränke auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schlüssel und eine Wildbeobachtungskamera entwendet. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Hinweise: (0 53 31) 93 30.

