Tannenbaum gerät in Brand: Bewohner können sich selbst retten

Wolfenbüttel Samstagnacht hat ein Adventsgesteck in einem Wohnhaus in Wolfenbüttel Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den Tannenbaum über.

Die Feuerwehr Wolfenbüttel ist Samstagnacht zu einem Feuer in einem Wohnhaus in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ausgerückt. Zunächst hieß es, dass Menschenleben in Gefahr seien. Die Personen konnten die Wohnung aber eigenständig verlassen. Es gab keine Verletzten, nur ein zweijähriges Kind wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht.

Das Feuer ausgelöst hatte ein Adventsgesteck, das im Wohnzimmer brannte und auf den Tannenbaum übergriff. Der Wohnungsinhaber hat den brennenden Tannenbaum mit einer Schüssel Wasser gelöscht und aus dem Fenster geworfen.