Zwölfjährige versucht, in Wolfenbüttel Geschenke zu klauen

Am Freitag, 22. Dezember, hat ein zwölfjähriges Mädchen offenbar versucht, in einem Drogeriemarkt in Wolfenbüttel Geschenke zu klauen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Streifenwagen gegen 14.36 Uhr zu einem Drogeriemarkt in der Schweigerstraße gerufen. Mitarbeiter hatten ein Mädchen beim Bezahlen...