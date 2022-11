Lebensader und Müllhalde: Der Nil ist in Gefahr

Lebensader und Müllhalde: Der Nil ist in Gefahr

Do., 10.11.2022, 17.23 Uhr

Der Nil ist der längste Fluss Afrikas und eine wichtige Lebensader. In Südostuganda leiten viele Fabriken ihre Abwässer ungeklärt in den Fluss, so dass Pflanzen und Tiere sterben und Fischer ihre Arbeit verlieren.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Umwelt