McFit-Gründer Schaller war an Bord von vor Costa Rica verunglücktem Flugzeug

Mo., 24.10.2022, 12.55 Uhr

An Bord des vor der costaricanischen Küste verunglückten Kleinflugzeuges haben sich laut den örtlichen Behörden der deutsche Unternehmer Rainer Schaller und Angehörige befunden. Schallers RSG Group betreibt Fitnessstudios in Deutschland und im Ausland; er war in der Vergangenheit auch als Veranstalter der Loveparade tätig.

