Musk will Twitter jetzt doch kaufen

Mi., 05.10.2022, 08.23 Uhr

US-Milliardär Elon Musk will Twitter jetzt doch kaufen. Zu den Gründen seines Bewusstseinswandels machte er keine Angaben. Musk bietet wie im April vorgeschlagen 54,20 Dollar pro Aktie - insgesamt sind das 44 Milliarden Dollar. PROFILE OF Tesla founder and space entrepreneur Elon Musk

