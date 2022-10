Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax wieder mit Verlusten - unter 12.000 Punkte

Frankfurt/Main. Nach dem schwachen September ist der Dax am Montag mit deutlichen Verlusten in den neuen Monat gestartet. Im Sog der Verluste an den US-Aktienmärkten sank der deutsche Leitindex im frühen Handel um 1,46 Prozent auf 11.937,09 Punkte. Damit notierte er wieder unter der zuletzt umkämpften Marke von 12.000 Punkten - Mitte vergangener Woche war er sogar auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgerutscht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Montag um 1,46 Prozent auf 22.042,81 Punkte nach und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,31 Prozent auf 3274,69 Zähler.

Die Anleger warten derweil gespannt auf Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA, die neuen Aufschluss über die Verfassung der Industrie in Zeiten einer sehr hohen Inflation und schnell steigender Zinsen geben werden. Die Märkte preisen in diesem Zusammenhang mehr und mehr das Risiko einer Rezession ein. Unternehmensseitig standen RWE mit einer Milliardenübernahme und United Internet mit einer angehobenen Gewinnprognose im Fokus.

