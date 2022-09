Lecks bei Nord Stream 1: So sprudelt Gas in die Ostsee

Di., 27.09.2022, 16.53 Uhr

Aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2 von Russland nach Deutschland tritt derzeit an drei Stellen in der Ostsee unkontrolliert Gas aus. Die dänische Marine veröffentlichte Aufnahmen, auf denen eine großflächige Blasenbildung an der Meeresoberfläche zu sehen ist.

