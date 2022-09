Hohe Maut-Nachforderungen aus Ungarn wohl zulässig

Ungarn-Reisende, die die Maut prellen, müssen aller Voraussicht nach auch in Zukunft mit hohen Nachforderungen rechnen. In einer Verhandlung des Bundesgerichtshofs (BGH) am Mittwoch zeichnete sich ab, dass die Richter darin keinen Verstoß gegen die deutsche Rechtsordnung sehen. Auch mit dem Umstand, dass im ungarischen Mautsystem ausschließlich der Halter des Fahrzeugs haftet, haben sie nach ersten Beratungen kein Problem, wie der Senatsvorsitzende Hans-Joachim Dose in Karlsruhe sagte. Das Urteil soll am 28. September verkündet werden.

Um ungarische Autobahnen und bestimmte Schnellstraßen befahren zu dürfen, müssen Reisende vorab eine elektronische Vignette («e-Matrica») kaufen. Bei Verstößen erhöht sich die Gebühr und kann am Ende das 20-Fache der ursprünglichen Maut betragen. Die Eintreibung läuft über ein deutsches Inkassounternehmen.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In dem Karlsruher Verfahren wehrt sich der Autovermieter Hertz dagegen, für mehrere Mautverstöße durch Kunden zu zahlen.

© dpa-infocom, dpa:220907-99-664247/3 (dpa)