Weniger Mehrwertsteuer auf Gas: Für Klimaökonom der "falsche Weg"

Der russische Energieriese Gazprom unterbricht seine Gaslieferungen nach Europa über die Pipeline Nord Stream 1 vom 31. August bis zum 2. September wegen einer "Wartung". Danach sollen die Lieferungen laut Gazprom wieder aufgenommen werden. of the pipeline Nord Stream 1

Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und Klimaökonom, kritisiert die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas als nicht zielführend. "Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas ist der falsche Weg, weil damit der Gaspreis abgesenkt wird und damit die dringend notwendige Einsparung von Gas konterkariert wird", sagte Edenhofer unserer Redaktion.

Sehr viel sinnvoller seien Direktzahlungen, so Edenhofer. Daher sei es von höchster Relevanz, dass die Bundesregierung jetzt einen Kanal aufbaue, um eine Direktzahlung an Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. "Denn diesen gibt es bisher in Deutschland noch nicht", so der Wirtschaftler.

Gas: Höherer Preis belastet untere Mittelschicht erheblich

Vor allem Menschen mit kleinen Einkommen müssten jetzt von hohen Gaspreisen entlastet werden, sagte Leiter des PIK. "Diejenigen, die nicht in den untersten 20 Prozent der Einkommensverteilung gehören, aber zu den 20 Prozent drüber, also die untere Mittelschicht, werden eine erhebliche Belastung spüren", sagt er. "Die Ampel muss jetzt einen Weg finden, diese Gruppe zu entlasten."

Edenhofer plädiert dafür, dass auch für die Bereiche Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft CO2-Preise über einen europäischen Emissionshandel gebildet werden. Der derzeitige europäische Emissionshandel deckt nur die Bereiche Strom und Industrie ab. Für Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft sind bindende Ziele für jedes Land festgelegt.

"Meiner Meinung nach sollte es auch für diesen zweiten Bereich einen europäischen Emissionshandel geben, der ein Obergrenze an Emissionen festlegt und in dem sich die Preise frei bilden", erklärte Edenhofer. Der Preis pro Tonne CO2 läge dann für diese Sektoren "sicherlich über 100 Euro, vielleicht bei etwa 150 Euro". Die entstehende soziale Belastung müsse abgefedert werden. (fmg)

