Schneehuhn im nördlichsten Michelin-Restaurant der Welt

Di, 26.07.2022, 08.23 Uhr

Sternekoch Poul Andrias Ziska serviert in seinem Restaurant KOKS an der Westküste Grönlands Schneehuhn, Wal und Rentier. Es ist prakisch nur per Schiff erreichbar.

Video: Kultur, Kunst, Unterhaltung, Vermischtes, Leute, Wirtschaft und Finanzen