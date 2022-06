Nächster Rückschlag für den Dax

Frankfurt/Main. Anleger am deutschen Aktienmarkt müssen am Mittwoch den nächsten Rückschlag verkraften. Eine schwache Wall Street und die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen aus Deutschland mahnen zur Vorsicht.

Der Dax sank wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra um 1,04 Prozent auf 13.094 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 1,20 Prozent auf 26.795 Zähler. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand im Minus mit 0,9 Prozent.

Am New Yorker Aktienmarkt hatte am Vortag vor allem die schlechte Verbraucherstimmung im Juni belastet. Die Konsumausgaben der Bürger sind mit Abstand das wichtigste Standbein der gesamten Wirtschaft in den USA.

In Deutschland stehen am Nachmittag neue Inflationsdaten an. Die Teuerung ist weiterhin sehr hoch, in Deutschland wie in der gesamten Eurozone. Die Europäische Zentralbank (EZB) steht deshalb unter Druck, die Zinsen zu erhöhen und dies womöglich sogar mit größeren Schritten als zunächst gedacht. Die Inflation zu drosseln und gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden, ist derzeit das Dilemma der Notenbanken.

© dpa-infocom, dpa:220629-99-842234/2