Scholz: Es kann im Verhältnis zu Russland kein Zurück geben

Mo, 27.06.2022, 18.47 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am zweiten Tag des G7-Gipfels in Elmau in Bayern zur Geschlossenheit der Demokraten aufgerufen. Es könne im Verhältnis zu Russland kein Zurück geben "in die Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine."