Verletzte bei missglückter Flugzeug-Landung in Miami

Mi, 22.06.2022, 16.42 Uhr

In Miami im US-Bundesstaat Florida ist eine Passagiermaschine kurz nach der Landung in Flammen aufgegangen. Die 140 Insassen wurden über das Rollfeld in Sicherheit gebracht, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus.