Flugzeug mit zwei Deutschen an Bord in Nepal vermisst

So, 29.05.2022, 15.24 Uhr

In Nepal wird ein Passagierflugzeug mit zwei Deutschen und 20 weiteren Menschen an Bord vermisst. Der Funkkontakt mit der Maschine brach am Morgen kurz nach dem Start in Pokhara ab.