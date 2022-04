Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax weiter angetrieben von Unternehmenszahlen

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Donnerstag schwungvoll an seine Vortagsgewinne angeknüpft. Angetrieben von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen gewann er am Nachmittag 1,42 Prozent auf 14.566,58 Punkte.

Erstmals seit mehr als zwei Wochen stand der Leitindex wieder über 14.500 Punkten, im Tageshoch reichte es sogar bis knapp an die 14.600 Punkte. Der MDax gewann 1,57 Prozent auf 31.592,33 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx stieg um 1,3 Prozent.

Erfreuliche Nachrichten gab es von Sartorius und Continental sowie dem US-Elektroautobauer Tesla. Nachdem ein Kurssturz der Netflix-Aktie am Vorabend die US-Technologiewerte noch bremste, hatte Tesla mit den nach Börsenschluss vorgestellten Rekordzahlen nun besseres zu vermelden.

Aus Deutschland kamen die Zahlen von Sartorius bei den Anlegern sehr gut an. Ein überraschend guter Jahresstart verlieh den Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Rückenwind, der Umsatz knackte im ersten Quartal die Milliardenmarke. Mit einem mehr als vierprozentigen Kursanstieg waren sie vorne dabei im Dax.

Zuletzt rückten die Papiere des Autozulieferers Continental um mehr als vier Prozent vor, obwohl die diesjährige Zielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt wurde.

Ansonsten waren einige Branchentendenzen erkennbar: Die am Vortag deutlich fester aus dem Handel gegangenen Aktien der im Dax notierten Online-Konzerne Delivery Hero, Hellofresh und Zalando gaben nun wieder um bis zu 1,6 Prozent nach.

Gefragt waren dagegen Reisewerte: Die Lufthansa-Aktien waren im MDax mit einem fünfprozentigen Anstieg der Favorit. Aktien aus der Flugbranche wurden europaweit beflügelt davon, dass der Wettbewerber United Airlines von einem enormen Nachfrage-Boom berichtete und mit der Aussage überraschte, dass die Rückkehr in die Gewinnzone bevorstehe.

Im MDax erklommen Aurubis ein Rekordhoch, nachdem der Kupferkonzern den Jahresausblick abermals angehoben hatte.

Am Devisenmarkt stieg der Euro auf 1,0883 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0830 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,74 Prozent am Mittwoch auf 0,79 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,27 Prozent auf 136,14 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,22 Prozent auf 154,34 Punkte nach.

