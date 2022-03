Scholz: Unternehmen werden russisches Gas weiter in Euro bezahlen

Scholz: Unternehmen werden russisches Gas weiter in Euro bezahlen

Do, 31.03.2022, 17.15 Uhr

Ungeachtet der Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, westlichen Unternehmen den Gashahn zuzudrehen, wenn sie nicht ab 1. April in Rubel von Konten in Russland bezahlen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigt, dass Gaslieferungen weiterhin in Euro bezahlt würden.