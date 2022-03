Elon Musk liefert in Tesla-Werk bei Berlin erste Autos aus

Di, 22.03.2022, 18.59 Uhr

Nach nur etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit hat der US-Elektrobauer Tesla seine Fabrik im brandenburgischen Grünheide eröffnet. In der so genannten Gigafactory will Tesla künftig bis zu 500.000 Fahrzeuge des SUV-Modells Y vom Band laufen lassen.