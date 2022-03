Krieg in der Ukraine erzwingt Produktionsstopp bei VW

Seit Donnerstag vergangener Woche ist der Krisenstab des VW-Konzerns im 24-Stunden-Einsatz. Auslöser ist der Angriff Russlands auf die Ukraine. Für den VW-Konzern ging es zwar zunächst darum, Konzernmitarbeiter aus der Ukraine auszufliegen. Nun wird aber deutlich: Der Krieg hat auch brutale Folgen auf die Produktion des Autobauers. Das Werk Wolfsburg wird vom 14. bis 18. März die Fertigung wegen fehlender Teile aus der Ukraine komplett runterfahren.

Schon ab nächster Woche soll die Produktion im Stammwerk verringert werden. Weil in der Ukraine gefertigte Kabelbäume fehlen, musste bisher der Bau von Elektro-Fahrzeugen in Zwickau und Dresden gestoppt werden. Betroffen sind auch Skoda und Porsche. Der Teilemangel fräst sich von Marke zu Marke.

In einer ersten Stellungnahme hieß es noch aus Wolfsburg: „Der Volkswagen-Konzern hat mit großer Sorge und Betroffenheit die Nachrichten über den russischen Angriff auf die Ukraine zur Kenntnis genommen. Volkswagen hofft auf eine schnelle Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie. Bei allen Aktivitäten vor Ort steht die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle.“

Mehr als 40.000 Lieferanten

Zum weltweiten Zuliefernetz des Volkswagen-Konzerns, das mehr als 40.000 Lieferanten umfasse, gehörten auch Zulieferer in der West-Ukraine. „Aufgrund der aktuellen Lage in dieser Region kann es zu Beeinträchtigungen in der Lieferkette kommen. Das kann zu Anpassungen der Produktion an einzelnen Konzernstandorten führen. Der Konzerneinkauf steht in intensivem Austausch mit den entsprechenden Lieferanten und prüft Alternativen“, teilte der Autobauer mit.

Nun aber steht fest: Es kommt deutlich schlimmer. Am Dienstagnachmittag teilte VW mit, dass in Wolfsburg ab nächster Woche die Produktion auf verschiedenen Linien eingeschränkt werden müsse. In der Woche darauf werde nach aktuellem Stand gar nicht produziert.

Komponentenwerke betroffen

Demnach wird es zu Produktionseinschränkungen auch im Werk Hannover kommen, in Emden sei die Planung noch nicht beendet. Betroffen seien auch die Komponentenwerke, zu denen Braunschweig und Salzgitter gehören. Je nach marken- und regionsübergreifenden Lieferverpflichtungen ergebe sich eine unterschiedliche Situation, die gesonderte Planungen erforderten. Produktionsanpassungen – also Einschränkungen – seien nicht auszuschließen.

„Unsere Taskforce arbeitet weiterhin bereichs- und markenübergreifend an Lösungen“, teilte VW in einer Stellungnahme mit. Darin betonte das Unternehmen erneut: „Volkswagen hofft weiterhin auf eine Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie. Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Lösung des Konflikts nur auf Grundlage internationalen Rechts erfolgen kann.“

