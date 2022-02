Das bedeutet Russlands Wirtschaftsbann für Unternehmen hier

Lüneburg. Sanktionen gelten – und jetzt? Die IHK informierte: So verhalten sich Firmen aus der Region mit Osthandel jetzt am besten.

Wie verhalten sich Unternehmen aus der Region nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine richtig? Im Zwiespalt von menschlicher Betroffenheit und ökonomischer Notwendigkeit gab ihnen am Montag ein Brennpunkt der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg Orientierung.

Das Online-Forum mit 200 Teilnehmern war ursprünglich unter dem Eindruck der ersten EU-Sanktionen gegen Russland anberaumt worden und gewann nach dem Angriff nochmals an Bedeutung.

Wie unübersichtlich die Lage durch das Kriegsgeschehen und die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen ist, schilderten die Vertreterin des Landes Niedersachsen in Russland, Anna Urumyan, und der Geschäftsführer der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer, Alexander Markus.

Wie genau wirkt sich der Banken-Bann in der Praxis aus?

„Der Warenverkehr funktioniert aber erstaunlicherweise immer noch“, berichtete Markus aus der Ukraine. Allein 30.000 Menschen arbeiteten dort in der Zulieferindustrie der Automobilbranche, fertigten Elektronik und Kabelnetze. „Sie arbeiten weiter“, so Markus, jedenfalls wenn im Umfeld keine Kampfhandlungen stattfänden. Spediteure nähmen mittlerweile auf den Touren in die Ukraine Hilfsgüter mit, so Markus. Auch seine Kammer habe mit den Johannitern eine Spendenaktion eingerichtet. Es gehe um Unterstützung für flüchtende Familien, deren Väter wegen der Generalmobilmachung das Land nicht verlassen dürften. 25 Mitarbeiter der Kammer in Kiew hätten das gesamte Wochenende in Kellern oder U-Bahnschächten ausharren müssen, wenn sie nicht ins Umland ausweichen konnten.

Die Versorgungslage der Bevölkerung sei prekär. Erst Montag hätten die Läden nach drei Tagen wieder geöffnet. Bargeld sei knapp. „Es ist herzzerreißend“, zeigte sich Markus persönlich betroffen.

Im persönlichen Dilemma steckte auch Niedersachsen-Repräsentantin Urumyan, die als russische Staatsbürgerin ihre Haltung zu dem russischen Vorgehen nur andeuten konnte, aber verstanden wurde.

Zur aktuellen Wirtschaftslage nach den Sanktionen berichtete sie: Gazprom erfülle alle Lieferverpflichtungen für Energie. Die Waren-Logistik funktioniere, wenngleich teurer und über Umwege etwa über Belarus oder das Baltikum. Allerdings wolle Hapag-Lloyd den Seetransport einstellen, was Lieferketten gefährde. Aufträge bis 26. Februar dürften erfüllt werden. Aber, so Urumyan: „Was heute gilt, kann morgen anders sein.“ Während der Technologie-Bann für Ölförderung und Luftfahrt eher langfristig wirke, müssten geleaste Flugzeuge womöglich sofort an westliche Firmen zurückgegeben werden, so Urumyan: „Bis zu 70 Prozent der Maschinen.“

Wie folgenschwer sich der Swift-Bann zahlreicher russischer Banken auswirke, bleibe ebenfalls abzuwarten. Urumyan verwies auf diese Aspekte aus der Geschäftspraxis: Die USA hätten weniger Banken sanktioniert als die EU. Die russische Zentralbank sei mit ihren Fremdwährungs- und Goldreserven vorbereitet gewesen. China unterstütze die Swift-Abschaltung nicht und habe wie Russland ein eigenes Zahlungssystem etabliert.

IHKLW-Präsident: Sanktionen absolut richtig

Auf Zuhörerfragen erörterte Urumyan, dass Zahlungsverkehr möglicherweise weiter über Tochterinstitute deutscher und französischer Banken abgewickelt werden könne.

Eine offene Frage sei indes, ob Banken in Deutschland Zahlungen aus Russland noch annähmen.

IHKLW-Präsident Andreas Kirschenmann hatte zum Auftakt des Forums seine Sorgen und seine Haltung ausgedrückt: „Wir haben einen Krieg in Europa, wie wir ihn uns niemals vorstellen konnten.“ Alle als Reaktion darauf verhängten „Maßnahmen sind absolut richtig“.

