Dax legt weiter zu

Frankfurt/Main. Nach den guten Vorgaben von den US-Börsen hat auch der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte mit Gewinnen eröffnet. Der Leitindex Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,74 Prozent auf 15.355,05 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,98 Prozent auf 33.583,46 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um rund 1,1 Prozent. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte am Vortag in New York für Aktienkäufe gesorgt. Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort.

