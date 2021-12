Naturkatastrophen richten finanziell immer mehr Schaden an

Mo, 27.12.2021, 16.25 Uhr

Die Kosten durch Unwetterkatastrophen infolge des Klimawandels steigen weltweit an. Laut der Hilfsorganisation Christian Aid richteten die zehn schwersten Unwetter 2021 Schäden von 150 Milliarden Euro an. Die finanziell zweitschwerste Katastrophe war das Hochwasser in Westdeutschland und Belgien im Sommer.