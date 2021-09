Ifo: Exportindustrie wird wieder optimistischer

Nach einem spätsommerlichen Stimmungsknick im August sieht die deutsche Industrie ihre Exportchancen wieder optimistischer. In der allmonatlichen Umfrage des Ifo-Instituts sind die Exporterwartungen der Unternehmen im September auf 21 Punkte gestiegen.

Das waren vier Punkte mehr als im August, wie die Münchner Wirtschaftswissenschaftler am Montag mitteilten. Die deutschen Industrie-Ausfuhren zeigten sich "überraschend robust gegenüber der Beschaffungskrise bei Rohstoffen und Vorprodukten", hieß es in der Mitteilung.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Unternehmen sind demnach in nahezu allen Branchen optimistischer als vor einem Monat. Am größten fiel laut Ifo der Zuwachs in der Autoindustrie aus, die demnach deutlich steigende Auslandsumsätze erwartet. Ähnlich sieht es laut Ifo in der Elektroindustrie aus. In der Chemie sei der Indikator auf den höchsten Stand seit November 2010 gestiegen. Rückläufige Exportzahlen erwartet laut Index derzeit nur die Textilindustrie.

© dpa-infocom, dpa:210927-99-376810/2