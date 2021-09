"Klimastreik" in Deutschland nach Aufruf von Fridays for Future

"Klimastreik" in Deutschland nach Aufruf von Fridays for Future

Fr, 24.09.2021, 14.19 Uhr

In verschiedenen Städten in Deutschland sind Menschen nach einem Aufruf der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Berlin war die schwedische Aktivistin Greta Thunberg unter den Teilnehmern.