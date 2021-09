Tourismus Urlaub am Mittelmeer in diesem Herbst gefragt

Badeziele rund um das Mittelmeer sind nach Angaben des Reiseverbandes DRV bei Urlaubern aus Deutschland in diesem Herbst besonders gefragt. Besonders groß ist vor allem die Nachfrage nach Pauschalreise-Zielen in Spanien, Griechenland und der Türkei.

Viele Länder am Mittelmeer - darunter Griechenland, Italien und Türkei - haben demnach in diesem Jahr die Saison verlängert. Hotels und Ferienanlagen seien länger als üblich geöffnet und kämen auch noch Ende Oktober und im November als Urlaubsziel in Frage,so der DRV. Die Herbstferien beginnen in den ersten Bundesländern Anfang Oktober.

Erleichtert reagierten Veranstalter und die Lufthansa auf die Ankündigung der US-Regierung, ab November Ausländer mit einer Corona-Impfung wieder einreisen zu lassen. Lufthansa verzeichnete nach eigenen Angaben einen sprunghaften Buchungsanstieg für Flüge über den Nordatlantik.

Ägypten, die Malediven und Seychellen sind dem DRV zufolge bei Urlaubern in diesem Herbst ebenfalls sehr beliebt. Auch für Ziele, die mit Auto, Bus oder Bahn erreicht werden können, zeichne sich ein hohes Interesse ab. Gefragt seien dabei vor allem Deutschland, Österreich, Italien und die Niederlanden.

Lockerung der Corona-Maßnahmen stärkt Reiselust

Weil sich Reisebestimmungen wegen der Corona-Pandemie rasch ändern können, buchen viele Sonnenhungrige kurzfristig - im Durchschnitt vier bis sechs Wochen vor dem geplanten Start in den Urlaub. "Damit zeigt sich, dass die Bundesbürger ihre aus dem ersten Halbjahr aufgestaute Reiselust mit fortschreitendem Impftempo verstärkt kurzfristig in konkrete Reisepläne umsetzten", erläuterte der DRV. Sobald eine Reise- oder Quarantänebeschränkung für ein Land falle, werde es auch gebucht.

Viele der traditionell im Herbst gefragten Fernstrecken-Ziele sind wegen Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie für Touristen dagegen weiter nicht zugänglich. DRV-Präsident Norbert Fiebig begrüßte daher die Ankündigung der USA, das Einreiseverbot für vollständig geimpfte EU-Bürger aufzuheben. "Dass Geimpfte aus der EU und aus Großbritannien von November an wieder auch zu touristischen Zwecken in die USA einreisen können, ist eine sehr erfreuliche und hoffnungsvolle Nachricht." Das Land ist Fiebig zufolge mit jährlich über zwei Millionen Besuchern aus Deutschland das wichtigste Fernreiseziel für den deutschen Markt.

Airlines atmen auf

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sprach von einem großen Schritt aus der Krise für die Airlines des Konzerns und von einer guten Nachricht für die transatlantische Partnerschaft. "Ab November können sich Familien und Freunde endlich wiedersehen und Geschäftspartner ihre Beziehungen wieder persönlich weiterentwickeln." Bereits in den ersten Stunden nach der Ankündigung seien die Buchungen für Lufthansa-Flüge über den Nordatlantik im Wochenvergleich um 40 Prozent gestiegen. Das Flugangebot zwischen Europa und den USA sei in den vergangenen Monaten bereits auf mehr als 200 wöchentliche Verbindungen zu 17 US-Zielen ausgebaut worden und könne kurzfristig noch erweitert werden.

© dpa-infocom, dpa:210921-99-300609/3