In Salzgitter sollen bis Ende 2022 nur noch 1900 Stammbeschäftigte arbeiten, aktuell sind es rund 2000. 160 Stamm-Beschäftigte sind schon über verschiedene Sozialplan-Maßnahmen „abgebaut“ worden.

Salzgitter. Die VW-Tochter will keine Mindestzahl an Azubis mehr und auch keine Übernahmegarantie. Betriebsrat will sich wehren.