Milliardär Branson zu Reise in den Weltraum gestartet

So, 11.07.2021, 17.51 Uhr

Der britische Milliardär Richard Branson ist zu seiner Reise in den Weltraum abgeflogen. Der 70-Jährige nimmt damit an einem Testflug seines Unternehmens Virgin Galactic teil. Ab dem kommenden Jahr soll es zahlende Weltraumtouristen ins All bringen.