Die Wissenschaftler Professor David Woisetschläger und Antje Fricke befassen sich am Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) mit neuen Geschäftsmodellen rund um das autonome Fahren. Das Foto zeigt sie am Forschungsparkhaus in Braunschweig, wo die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zum autonomen Parken vorgestellt wurden.