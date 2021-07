Der reichste Mensch der Welt auf neuer Mission

Mo, 05.07.2021, 12.46 Uhr

Jeff Bezos gibt die Leitung des Online-Giganten Amazon ab. Der reichste Mensch der Welt will sich künftig stärker seinen Steckenpferden widmen: Wohltätigen Stiftungen und der Raumfahrt. In Kürze ist ein Flug ins All geplant. de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post