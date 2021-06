Websites großer Medien vorübergehend nicht erreichbar

Di, 08.06.2021, 13.37 Uhr

Die Websites der britischen Regierung und großer Medien weltweit sind vorübergehend nicht erreichbar gewesen. Beim Aufrufen der Online-Auftritte tauchte eine Fehlermeldung auf. SCREEN RECORDINGS of websites of BBC News, the Financial Times, the Guardian, the New York Times and the UK Government