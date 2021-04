Zoom-Party für Zoo-Affen gegen den Lockdown-Blues

Fr, 02.04.2021, 08.57 Uhr

Auch Affen in Zoos langweilen sich im Lockdown, denn die Besucher bleiben weg. Zwei Zoos in Tschechien haben sich etwas einfallen lassen: Sie bringen die Schimnpansen per Videokonferenz zueinander.