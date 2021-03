Am Suez-Kanal steht noch immer alles still

So, 28.03.2021, 15.49 Uhr

Am Suez-Kanal geht es weiterhin weder vor noch zurück. Das 400 Meter lange Containerschiff "Ever Given" blockiert den wichtigen Wasserweg in beide Richtungen seit fast einer Woche und lähmt damit den internationalen Handel.