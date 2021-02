Flüchtlinge zwischen Giftmüll und Altglas in Melilla entdeckt

Mo, 22.02.2021, 19.55 Uhr

Im Hafen der spanischen Exklave Melilla ist ein Migrant lebend in einem Sack voller Giftmüll gefunden worden. Insgesamt 41 Migranten wurden am Freitag laut Polizei im Hafen gefunden; einige waren in Containern voller Flaschen versteckt, "mit vielen Scherben".